Cómo convertir tu frigorífico en un gadget inteligente

Un hogar conectado e inteligente no solo se compone de bombillas, enchufes, termostatos o altavoces inteligentes para controlar la música en nuestro hogar. Ya no se trata solo de los pequeños electrodomésticos, sino que con el paso del tiempo se van uniendo otros de vital importancia como el refrigerador, te contamos cómo tener una nevera inteligente a un precio muy económico.

FridgeCam convierte tu nevera en inteligente

No sólo podemos controlar a distancia elementos de nuestro hogar como la aspiradora o el televisor, sino que ahora también podemos saber en cada momento qué tenemos en nuestra nevera. Cuantas veces nos ha pasado que hemos ido a la compra sin saber exactamente qué es lo que nos quedaba en la nevera, para evitar duplicar alimentos u olvidarnos los que realmente necesitamos. Con la ayuda de este gadget no solo no tenemos que levantarnos hasta la cocina y abrirla, sino que también nos da consejos de lo que podemos preparar con lo que hay en ella.

Llevar el inventario del contenido, avisarnos de la próxima caducidad de los alimentos que contiene y realizar la lista de la compra con los productos que nos faltan son otra de las funciones que pueden se pueden llevar a cabo con este gadget. Se trata de una cámara Wifi que se instala en el interior de la nevera y se encarga de tomar una imagen con el contenido de esta. Su instalación es muy sencilla. Incluye un soporte universal para usarla en cualquier marca y modelo y consta de batería y puerto USB de recarga por lo que no tenemos que hacer grandes esfuerzos para colocarla. Está diseñada para aguantar las bajas temperaturas del interior de la nevera.

Convierte tu vieja nevera en inteligente | FredgeCAm

Un dispositivo compatible tanto en iOS como en Android y se puede controlar con los comandos de voz del asistente de voz de Amazon. Podemos preguntarle a Alexa, ¿Qué podemos cocinar para cenar esta noche? Y esta con la información que dispone del contenido de nuestra nevera nos sugerirá platos y recetas que podemos preparar con los ingredientes disponibles.

Cada vez que cerramos la puerta de la nevera, FridgeCam se actualiza y nos envía una imagen del interior en el que podemos ver lo que contiene. De este modo podemos saber cuándo se acabó el último yogur y evitar sorpresas. Podemos acceder a la lista de compra a través de la aplicación, en esta encontraremos no sólo los productos que se hayan agotado, sino que también aquellos que ya esta pasada la fecha de caducidad de este modo no nos olvidaremos ningún producto a la hora de ir al supermercado.

Este tipo de dispositivos es un claro ejemplo de hacia dónde van dirigidos los esfuerzos del sector tecnológico. Cada vez encontramos en el mercado más gadgets orientados al Internet de las Cosas y a crear Smart Home. La automatización de pequeñas tareas como las de limpieza con los robots aspiradora, la elaboración de listas de la compra, abrir las cortinas, encender y apagar las luces o la calefacción a distancia nos suponen no sólo un ahorra de tiempo sino también de dinero y conseguimos no sólo un hogar conectado sino más sostenible.