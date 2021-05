Cómo conectar por Bluetooth tu teléfono móvil con un ordenador

Son muchas las opciones de las que disponemos para conectar nuestro ordenador con nuestro teléfono móvil. Podemos hacerlo utilizando la tecnología inalámbrica o bien hacerlo a través de un cable físico. Aunque esta última no siempre es la mejor opción, por lo que os contamos cómo conectarlos por Bluetooth.

Conexión Bluetooth

Cuando queremos conectar nuestros dispositivos, una de las primeras opciones es conectarlo por cable, pero puede que esto no sea del todo posible porque no todos los ordenadores disponen de puestos USB, tenemos todos ocupados por diferentes periféricos y es imposible o simplemente no tenemos a mano el cable adecuado, o sencillamente no queremos evitar los cables. Cualquiera que sean nuestros motivos, conectarlos mediante bluetooth es una buena elección.

Comprobando el Bluetooth | Tecnoxplora

La tecnología inalámbrica nos facilita la conexión entre ambos dispositivos y la trasmisión de datos. Se trata de un método totalmente seguro que mantiene en todo momento la privacidad de nuestros datos, pues no hacemos uso de la red WiFi para intercambiar información. Además, al usar este método de conexión no consumimos datos de nuestra tarifa móvil a la hora de intercambiar archivos. Muchos de nuestros ordenadores y la totalidad de los móviles inteligentes tienen conectividad Bluetooth, por lo que nos será muy sencillo llevar a cabo el proceso. Te contamos cómo:

Lo primero que debemos hacer es comprobar que tenemos habilitado la conexión Bluetooth en nuestro teléfono y si no es así activarlo. Para ello accede a los "ajustes" de tu móvil y abre la opción "Bluetooth". Una vez lo hemos activado le toca al turno a nuestro ordenador.

Activando Bluetooth en Windows 10 | TecnoXplora

La mayoría de los ordenadores modernos tienen Bluetooth integrado pero si hace ya algún tiempo que lo tienes y no tienes la opción de conectarlo por esta vía puedes usar un adaptador Bluetooth un gadget que se conecta al USB del ordenador. Para activar la conexión inalámbrica en ordenadores con Windows 10, sigue los siguientes pasos:

En e l cuadro de búsqueda de la barra de tareas de Windows teclea configuración .

de la barra de tareas de Windows teclea . Pulsa sobre el resultado de la búsqueda para acceder a las opciones de “ Configuración ”

” En el listado, selecciona “ Dispositivos ”

” En el nuevo menú, pulsa sobre “ Bluetooth y otros dispositivos”

Haz Clic sobre el Botón Bluetooth para activarlo.

para activarlo. De este modo nos aparecen todos los dispositivos cercanos disponibles.

En el listado encontrarás el nombre de tu teléfono móvil .

. Selecciónalo y s igue las instrucciones del asistente para conectar ambos dispositivos.

para conectar ambos dispositivos. Puede que en el proceso alguno de nuestros dispositivos nos requiera de algún tipo de código numérico aleatorio.

Y una vez confirmado, ambos dispositivos deberían conectarse.

A partir de ahora ambos dispositivos se emparejarán automáticamente siempre y cuando ambos tengan activada la conectividad Bluetooth y se encuentren dentro de su alcance. De este modo podrás compartir datos entre los dos de una forma rápida y sencilla. Una vez nuestros dispositivos se han emparejado, transferir archivos es muy sencillo y hacerlo a través de cualquier aplicación que tengamos en el móvil con la opción “transferir” fotos, vídeos, cualquier tipo de documento que tengamos almacenado en nuestro Smartphone.