Cargadores magnéticos, la forma más práctica de cargar tu móvil

Cada vez son más dispositivos móviles de los que disfrutamos y cada unos con un tipo de cargador diferente, por lo que acumulamos multitud de cargadores. Móviles, tabletas, libros electrónicos, auriculares inalámbricos, smartwatch son algunos de los dispositivos más habituales. Te damos la solución para unificar el sistema de carga y evitar los problemas que ello conlleva.

Cargadores inalámbricos

No sólo es un problema el número de cargadores que acumulamos, además de esto, con el paso del tiempo suelen aparecer problemas a la hora de cargar nuestros dispositivos. Es muy común, sobre todo con los cargadores micro USB que nos den problemas a la larga, ya sea porque estos no encajen bien o tengamos que colocar el cable de una determinada manera para que se inicie la carga. O en el caso del tipo C que el conector suele desconectarse con facilidad. Si tienes una gran variedad de dispositivos con distintos conectores y además estás pensando en comprar un nuevo cargador porque tienes problemas de carga, aquí tienes la solución. Se trata de cargadores magnéticos intercambiables, un cable con conexión USB en un extremo y en el otro un cabezal magnético al que se acoplan los diferentes conectores.

Conexión Magnética | Amazon

Podemos adquirirlos a través de Amazón y su precio ronda los 10 euros. A la hora de elegir entre la gran variedad de los disponibles en el mercado debemos tener en cuenta principalmente la compatibilidad con nuestros dispositivos. Puedes encontrar cables que incluyen varios conectores entre los que se encuentran un conector Lightning para los usuarios de dispositivos Apple, micro USB y Tipo C para usuarios de Android. O comprar un cable con varios conectores del mismo tipo, puedes elegir dependiendo de tus necesidades. No olvides comprobar en las características del producto si está recomendado su uso con para el fabricante de tus dispositivos.

Su uso es muy sencillo, coloca el adaptador a la toma de carga de tu dispositivo, este puedes llevarlo de manera permanente. Para cargarlo tan solo tendrás que acercar el extremo del cable al dispositivo. Estos cuentan con tecnología de absorción magnética reversible. Lo que implica que el cable se acople automáticamente y de forma perfecta al adaptador colocado en nuestros dispositivos, favoreciendo así la colocación y la carga. Gracias a la conexión magnética, tanto la carga como la transferencia de carga esta asegurada y se realizará de forma estable sin cortes.

Entre la oferta disponible podemos encontrar dispositivos con indicador Led de encendido. Estos se mantienen encendidos durante la carga y nos facilita su uso en condiciones de baja iluminación, por lo que nos será mas fácil conectar el móvil por la noche. El uso de este tipo de Gadget alarga la vida útil de nuestros dispositivos ya que sus conectores actúan a la vez como una barrera antipolvo, evitan que este entre y ensucie la ranura de carga uno de los motivos más frecuentes por los que solemos perder efectividad de carga.