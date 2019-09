La marca china es sin duda una de las más populares a la hora de valorar hacerse con unos auriculares, ya que cuenta con multitud de modelos que pueden ofrecernos altas prestaciones a precios muy contenidos. Y ese es el caso de los Xiaomi Airdots 2, que siempre han sido conocidos por los seguidores de Xiaomi como la alternativa perfecta de Xiaomi a los Airpods de Apple, que sin duda son los auriculares de este tipo más destacados de mercado, y los más deseados. Pero como siempre, con esos Air Xiaomi hizo lo imposible y ofreció una alternativa muy digna a un precio mucho más bajo. Ahora hemos conocido la existencia de una segunda generación, ya lista para llegar al mercado.

Diseño de los Airdots 2 en “un robado”

Sí, esa palabra tan tradicional de la prensa del corazón es la que podemos utilizar para hablar de la fotografía que nos ha permitido conocer a estos nuevos auriculares. Y no lo decimos porque la fotografía se haya hecho sin el conocimiento de sus protagonistas, sino porque estos no sabían que el centro de atención de la foto no iba a ser ellos precisamente, sino los nuevos auriculares diminutos de Xiaomi, que sin duda son uno de los auriculares más esperados de este año. Estos son precisamente una de las mejores alternativas a esos AirPods que los multiplican en precio, y ahora esta imagen nos ha mostrado cómo podría ser su diseño final. Los auriculares no aparecen como tal, sino que se puede intuir el diseño en su caja.

Esta aparece en una foto de una manera un tanto casual, ya que en una imagen de la red social china Weibo se puede ver la caja de los auriculares sobre un escritorio de oficina, donde se puede ver perfectamente esa caja de los nuevos auriculares. Haciendo un zoom importante, es posible ver la caja y parte del diseño de esta nueva generación de los auriculares. El diseño parece el mismo de la primera generación, que está profundamente inspirado por el de los AirPods de Apple, incluso en su funda que sirve también para cargarlos y tener un extra de energía siempre disponible. Evidentemente esta foto puede decirnos dos cosas. Por un lado que los auriculares estén ya preparados y listos para lanzarse, de ahí que encontremos ya el packaging acabado.

O por el contrario, simplemente estamos ante una maqueta de la caja de los nuevos Xiaomi Airdots 2, que igualmente podría estar avanzando la cercanía del lanzamiento de estos nuevos auriculares, pero nada más. Mientras que la caja y la funda son prácticamente iguales, parece que la parte de los auriculares que colocamos en nuestro oído sí ha sufrido una cierta actualización en cuanto al diseño. Lo que está claro es que Xiaomi confía de nuevo en este modelo de auriculares, ya que se han convertido prácticamente en los más populares de la marca, porque al fin y al cabo es la manera más sencilla de contar con unos AirPods a un precio asequible, lejos del alto coste de los de Apple.