Así sería el diseño del nuevo iPod Touch

Mucho estamos hablando estos días acerca de música y de Apple. Y es que Apple Music, su servicio de música en streaming, está siendo noticia gracias a su nuevo servicio de música en HD, de alta resolución. No solo eso, sino que a este servicio va a llegar también el sonido Dolby Atmos y de 360 grados. Ya en anteriores informaciones relacionadas con estas novedades apuntamos a que esta música no sería compatible con todos los dispositivos de Apple. Y que lo más lógico es que Apple lance en el futuro un iPod Touch preparado para ello. Y precisamente ahora hemos conocido informaciones que apuntan directamente a esta posibilidad.

Se estrenaría este 2021

Pues bien, no solo aparecen rumores sobre un nuevo iPod Touch, sino que además aparecen varios render que recrean su diseño, el aspecto que tendría cuando se lanzara al mercado. Según estas informaciones compartidas desde la cuenta de Twitter de Steve Mosser, será en otoño cuando se lance este nuevo iPod Touch, que sería la octava generación. Y sin duda este nuevo iPod por fin va a ofrecer lo que muchos usuarios de la marca llevaban esperando desde hace tiempo, y además sería lo más parecido al iPhone con el que sueñan muchos desde hace años.

Porque como vemos en las imágenes filtradas, contaría con un frontal todo pantalla, sin borde alguno, sin notch, sin cámara perforada, un diseño que desde luego cambiaría por completo nuestra percepción de este reproductor de música de Apple. Además vemos cómo se adopta el diseño de líneas rectas y afiladas en todo su cuerpo, que han adoptado los últimos iPhone 12 evocando al diseño del iPhone 4. La parte trasera nos recuerda al del iPhone XR, con una cámara en la esquina, así como un flash LED.

La gama de colores que se muestra en estas imágenes tiende a los tonos pastel, y parece que con un acabado más bien mate. En cualquier caso no hablamos de una filtración, sino de un rumor que ha sido transformado en imágenes para poder ponerle cara al nuevo iPod Touch.

El mejor reclamo para el nuevo Apple Music HD

Ya lo decíamos la semana pasada, que nos extrañaba que la llegada de la versión HD de Apple Music no llegara acompañada de un nuevo iPod Touch capaz de reproducir música con esta calidad extrema, sin pérdida. Hoy precisamente hemos conocido que el actual iPod Touch no es compatible con este nuevo formato. Por tanto sería lógico que Apple lanzara una nueva generación no solo con un nuevo diseño, sino también con compatibilidad con este formato, integrando un DAC de calidad capaz de ofrecer la música Hi-Res con la mejor calidad posible.

Y quién sabe si también tendremos unos nuevos AirPods, con cable, para poder reproducir con todo el detalle posible esta música, que como sabéis, necesita de una gran tasa de transferencia de datos para poder ser disfrutada como debe. Como os decimos todo esto solo son rumores, pero conociendo a Apple tendría mucho sentido que fuera así, y estos primeros rumores van en esa dirección.