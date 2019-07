Esta semana precisamente se cumplen 40 años del lanzamiento del Walkman, la versión portátil del reproductor de cintas de casete que se hizo muy popular en los años ochenta y parte de los noventa. Pero la llegada del Discman con CDs primero, y de los reproductores de Mp3 después, firmaron el final de esta plataforma portátil.

A pesar de ello, todavía hay ejemplos en algunas tiendas de curiosos Walkman que se han ido adaptando a nuestros días. Hoy precisamente nos hacemos eco de la presentación en Kickstarter de un nuevo Walkman, que cuenta con unas características bastante sorprendentes, empezando por su conectividad bluetooth, única en su segmento.

Así es el nuevo It´s OK, el Walkman con el bluetooth más avanzado

Es sin duda la principal característica de este reproductor portátil de casetes, que todos conocemos coloquialmente como Walkman, aunque esa sea precisamente una marca registrada de Sony, que al final dio nombre a todo un segmento de dispositivos. Ahora Kickstarter recibe la campaña de este reproductor portátil de casetes, que en sus primeras horas de campaña prácticamente ha conseguido completar su objetivo.

Un nuevo walkman que evidentemente llega al mercado al cobijo de ese 40 aniversario de este tipo de dispositivos. Evidentemente hablamos de un producto de nicho muy específico para los más nostálgicos de aquella forma de escuchar música. Lo bueno de este dispositivo es que es el primero en el mercado en contar con conectividad Bluetooth 5.0, que es la más avanzada del momento.

Con ella podemos disfrutar de un alcance del sonido mayor, de hasta 10 metros, y una mejor calidad de sonido y de intensidad de la señal. Por tanto podemos escuchar las cintas de casete de este Walkman tanto en unos cascos bluetooth como en cualquier otro altavoz o equipo de música con este tipo de conectividad.

Además podemos escucharlos con unos cascos tradicionales, a través del conector mini jack de 3.5mm del que consta. No le falta un micrófono, con el que podemos grabar pequeñas notas de voz en el propio casete, por lo que también es grabador. Su diseño es bastante llamativo, primero por lo sencillo de su aspecto, y segundo por su gran tapa transparente que deja a la vista de todos nuestras cintas del Fary.

Este Walkman cuenta con un botón que nos permite activar o desactivar el bluetooth, evidentemente para no gastar demasiada energía si no lo vamos a utilizar en ningún momento. Hay que tener en cuenta que funciona con dos pilas AA, por lo que no estamos hablando de una gran batería que pueda ofrecer muchas horas de espera con el Bluetooth activado.

Cuenta con cinco clásicos botones, con las funciones Play, avanzar, rebobinar, parar y grabar, lamentablemente no parece ser Auto Reverse, por lo que nos toca dar la vuelta a la cinta. Sus dimensiones son de 118mm x 84mm x 33.5mm y su peso de 152 gramos, por lo que no es demasiado pesado.

Viene en tres colores distintos, todos con la tapa transparente, y su precio es de 57 euros al cambio y se entrega en el mes de diciembre para los primeros que se hagan con ellos en la campaña de Kickstarter.