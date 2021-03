Aparecen nuevas imágenes de los Airpods 3: muchos cambios y parecidos a los 'Pro'

Cuando nos encontramos a menos de trece días para que Apple presente en sociedad sus nuevos dispositivos, vuelven a golpear el mercado dos nuevas imágenes sobre cómo serán los futuros Airpods de tercera generación. Una evolución de aquellos que llegaron a finales de 2016 y que apenas cuatro años más tarde se han convertido en la alternativa más barata dentro de la gama de cascos inalámbricos de los de Cupertino.

Hay que recordar que ahora mismo Apple vende tres tipos de Airpods. Los más recientes, presentados a finales de año, son el modelo Max con diseño de diadema y cuyo precio supera los 600 euros; los Airpods Pro, que aterrizaron a las tiendas con un diseño diferente de los estándar, además de un sistema de almohadillas y cancelación de ruido activa (ANC) por un precio de 279 euros; por último, tenemos los más baratos, los Airpods mondos y lirondos de entre 179 y 229 euros, y que todo apunta a que serán los que protagonicen esa keynote del próximo 23 de marzo.

¿Qué podemos esperar de los nuevos auriculares?

Tal y como ha publicado el medio Gizmochina, los nuevos Airpods de tercera generación van a cambiar sensiblemente el diseño y forma respecto de las dos generaciones anteriores. Tal y como podéis comprobar por los dos renders publicados por ese medio, nos encontramos ante una especie de clones de los Airpods Pro en lo que tiene que ver con el estuche de carga, los bastones de los propios auriculares, el acabado en negro de las rejillas y forma de los drivers.

Apple AirPods 3 renders leak showcases its design; expected to launch later this monthhttps://t.co/u2meaPgLBN#Apple #AirPods #AirPods3 #AirPodsPro #Render #Leak pic.twitter.com/sjOe0GbASt