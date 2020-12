Los Airpods Max acumulan demasiada agua en los auriculares después de un uso prolongado

Los Airpods Max están comenzando a llegar a los primeros usuarios que los reservaron nada más anunciarse y, como suele ser habitual, es ahora cuando de verdad se enfrentan a la prueba de fuego de pasar por las manos de los compradores, que van a comprobar hasta qué punto el diseño y la calidad de sonido están en consonancia con lo que Apple nos ha venido contando a lo largo de las últimas semanas.

Y lo cierto es que en este tipo de dispositivios se produce un fenómeno que no suele tenerse en cuenta en muchas ocasiones y que es la fatiga que producen tras muchas horas de uso prolongado. Un problema que puede causar en los modelos más compactos y blindados que ofrecen una experiencia con cancelación de ruido pasiva, que nuestras orejas produzcan algún tipo de condensación por el simple hecho de que nuestro cuerpo desprende calor.

Y los Airpods Max, según están reportando en redes sociales o sitios web como Reddit, están sufriendo este problema que no se sabe, a esta hora, de qué manera podría afectar al rendimiento de los casos a medio o largo plazo ya que muchos de esos compradores han detectado una acumulación de agua por condensación que no consideran, en su opinión, demasiado normal.

Auriculares con demasiada agua cerca de los drivers

Si os gusta disfrutar de la música y compráis todo tipo de accesorios para disfrutar de la mayor calidad posible, sabréis que un driver y sus membranas no se llevan nada bien con los líquidos. Mojar uno de estos componentes es prácticamente decir adiós a la fidelidad y calidad de sonido prometida por el fabricante y es por eso que los propietarios de los Airpods Max han mirado corriendo a Apple a ver qué tienen que hacer.

Condensación de agua dentro de los Airpods Max. | Reddit

Este fenómeno de la condensación no es nuevo y muchos cascos que cuentan con almohadillas pensadas para atrapar el oído y no dejar pasar un solo ruido provocan este problema que lleva a nuestra oreja a sudar y a que todo ese calor se condense en el interior del auricular. Apple, a esta hora, no ha ofrecido explicaciones sobre si se trata de un problema que pueda afectar al rendimiento de su dispositivo o si no debemos preocuparnos porque es algo normal. Incluso si ya lo había testado y los Airpods Max tienen alguna barrera de protección para evitar daños.

De momento, y como siempre ocurre en estos primeros instantes en los que se produce una alerta, los usuarios han empezado a compartir remedios para evitar esta condensación, además de fotos donde puede apreciarse cómo los líquidos andan demasiado cerca de los drivers. Uno de esos remedios que algunos usuarios están probando es el de instalar en los Airpods Max unas fundas de terceros capaces de atrapar el sudor y evitar buena parte de esa condensación pero, como podéis imaginar, suponen un elemento distorsionador que rompe la armonía del diseño realizado por Apple. ¿Y estos propietarios están dispuestos a tanto?