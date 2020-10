EnlightED 2020 aborda el futuro del trabajo en un mundo más tecnológico

Un día más se han celebrado numerosas ponencias y paneles en esta nueva edición de EnlightED, una cita ineludible con tecnología y la educación, donde decenas de destacados ponentes compartirán su visión del mundo que nos espera tras la pandemia de COVID-19. Es evidente que el mundo profesional será uno de los más afectados por esta pandemia, y no solo por las evidentes consecuencias económicas, sino porque también va a cambiar nuestra forma de trabajar y de entender el trabajo en equipo. Alrededor de esta temática esta tarde hemos podido asistir a una jornada donde se ha hablado del liderazgo de los equipos virtuales, los beneficios y desventajas del teletrabajo y la toma de decisiones en estos tiempos tan difíciles.

Aprender a convivir con el COVID

Es una de las conclusiones que hemos extraído de la conversación entre Nassim Taleb, matemático estadístico y autor de “Cisne negro” y Teresa Martín Retortillo, presidente ejecutiva del IE University Aprendizaje Exponencial. Taleb ha querido explicar por qué piensa que el COVID no era un cisne negro, y que estamos obligados a convivir con él. Taleb cree que esta crisis nos ha hecho más fuertes de cara a otras que puedan venir, y que a pesar de que alguno factores pueden hacernos más frágiles, también pueden aumentar nuestra visión del entorno. Sus palabras dirigidas a los más jóvenes han transmitido un mensaje de cambio de mentalidad para poder encarar mejor lo que tengamos por delante y aprender de todo aquello de lo que nos hemos equivocado.

El mundo laboral en la nueva normalidad | EnlightED 2020

En el panel Panel "VUCA: Aprender a lidiar con la incertidumbre" han participado Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia y Lino Tedeschi, presidente del Grupo TESYA (maquinaria). En este panel hemos podido conocer la opinión de estos destacados ponentes, empezando por Mora, que ha querido destacar el valor de la incertidumbre como un estímulo para la innovación. Cree que a pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo en todos los niveles, estamos asistiendo a un devenir de los acontecimientos a gran velocidad, que de otra manera no podríamos haber vivido.

De alguna manera aprovechar la fatalidad para poder aprovechar todo lo que hemos aprendido. Tedeschi ha destacado la mayor flexibilidad de las organizaciones a la hora de innovar, respecto a los meses anteriores al COVID. La llegada de la pandemia ha conseguido que muchas de estas organizaciones ahora sean más receptivas a los cambios.

El teletrabajo ha llegado para quedarse

Esa es la principal conclusión del panel que han protagonizado Elisabetta Galli, Global Head of Knowledge, Development and Talent, Banco Santander, Paolo Bondi, director General de Personas y Organización, Endesa y Ana Yturriaga, directora de la Escuela Europea de Administración de la Comisión Europea. Todos creen que el teletrabajo es algo que ha llegado para quedarse con nosotros, aunque no al 100%. Han destacado sobre todo la rápida adaptación de los trabajos a un nuevo modelo para el que nadie estaba preparado. Y han enfatizado en la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de trabajo que pueda sacar lo mejor de los trabajadores no solo teletrabajando, sino combinando esta modalidad con el trabajo presencial.

Por último, Jeremy Rifkin, presidente de TIR Consulting Groyp conversando con Juan Manuel Zafra, director de la Revista Telos, sobre la sociedad resiliente. Han destacado que estamos ante la tercera gran revolución de la humanidad, donde el empeoramiento del entorno medioambiental y las desigualdades sociales bajo un modelo económico desfasado van a poner a prueba a nuestra generación. Rifkin y Zafra creen que la revolución digital es un excelente vehículo para reinventarnos y reconstruir nuestro mundo con empatía, capacidad de colaboración y resiliencia.