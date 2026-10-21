COVID y otros virus respiratorios: lo que sabemos sobre la temporada de otoño

Con la llegada del otoño, las infecciones respiratorias vuelven a ganar terreno en España. Los datos de vigilancia detectaron un aumento de los contagios a finales de septiembre, pero ¿significa esto que estamos ante una nueva ola de COVID-19? Por ahora, es importante distinguir entre el aumento de la circulación de los virus y su impacto real en la salud.

Tal y como explica el medio The Conversation, la COVID-19 puede experimentar repuntes en distintos momentos del año, mientras que la gripe suele concentrar su mayor actividad durante los meses fríos. La vuelta a las aulas y al trabajo presencial también favorece la transmisión al aumentar los contactos en espacios cerrados.

Sin embargo, un aumento de los contagios no implica necesariamente más casos graves. Para conocer el impacto de esta temporada es fundamental seguir la evolución de las hospitalizaciones y de los grupos más vulnerables.

Una mujer en el sofá con un resfriado | iStock

Lo cierto es que no es posible anticipar con exactitud cómo evolucionará la COVID-19 durante las próximas semanas ni si se producirán nuevos repuntes. Las variantes que circulan, la inmunidad de la población y los patrones de contacto influyen en su evolución.

Las personas mayores, inmunodeprimidas y con enfermedades crónicas tienen más riesgo de sufrir complicaciones. La vacunación recomendada y medidas como ventilar los espacios cerrados, mantener una buena higiene de manos y evitar el contacto con otras personas cuando se tienen síntomas ayudan a reducir los riesgos.