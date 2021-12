YouTube Music quiere parecerse a Spotify en tu móvil: el nuevo widget

Es muy común en el mercado tecnológico y de aplicaciones que unos desarrolladores se copien a otros. La última en incorporar una novedad muy similar a la de la competencia ha sido la aplicación de música de YouTube, YouTube Music, y la damnificada ha sido Spotify. Y es que la aplicación de vídeos musicales ha añadido un nuevo widget en Android llamado “Reproducido recientemente”, en el que podremos ver todas las canciones que hayamos escuchado con anterioridad, como el propio nombre indica.

Así, podremos poner el widget en la pantalla de inicio de nuestro Android con un tamaño de 5x2 casillas, y mostrará dos secciones concretamente. En la sección superior veremos el botón que dice “Reproduciendo actualmente”, así como una opción para reproducir o parar la música, y en la sección inferior el acceso rápido a todas las canciones, listas que tengamos guardadas en la aplicación de YouTube Music.

Entre las novedades, además, nos permitirá cambiar el tamaño de este widget por si nos resulta demasiado grande, en concreto hasta 5x1 o 4x1 casillas. En el caso de cambiar este tamaño, desaparecerá el botón de “Me gusta”, al tocar esta sección se abre la app y no el reproductor.

Widget YouTube Music | Tecnoexplora

La aplicación muestra hasta 4, 5, 8 o 10 canciones que el usuario haya reproducido recientemente. Incluso, con la configuración de 5x4 casillas, se muestra la carátula del álbum que estemos reproduciendo en ese mismo instante. Incluso, habrá una opción para poner ese widget a 5x5 casillas.

¿Cómo funciona? Igual que en los iPhone. Con un toque empezará a reproducirse el contenido, y podremos ir cambiando de música sin necesidad de abrir la propia aplicación.

Disponible sólo para móviles con Android 12

Por el momento, esta opción solo está disponible para terminales Android con el nuevo sistema operativo Android 12, tales como los Google Pixel o incluso algunos Oneplus, que ya se encuentran en la fase beta.

Como decíamos al principio del artículo, este widget se asemeja mucho al widget de Spotify, que, con las mismas medidas, nos permite prácticamente las mismas opciones, por lo que se trata de una nueva imitación de funcionalidades entre dos aplicaciones que ofrecen el mismo servicio: música en streaming. El widget de Spotify es personalizable, aunque básicamente sólo nos permite pasar de canción, retroceder o ponerla como favorita en nuestra lista.

Lo cierto es que YouTube Music se está haciendo con el mercado poco a poco, ya que va introduciendo funcionalidades muy interesantes para los usuarios. Otra de las últimas funciones que recibió fue permitir a los usuarios que no contaban con un plan premium reproducir música en segundo plano cuando apaguen las pantallas. No se concebía que, una opción tan básica, no estuviese en la aplicación, si su objetivo es competir con otras plataformas como Spotify.