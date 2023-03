Cómo recuperar mensajes y llamadas de un móvil Samsung extraviado

Tener a mano nuestro teléfono Samsung no es necesario para acceder a las últimas llamadas o mensajes. Para saber quién te ha llamado o leer los mensajes que has recibido mientras no tenías acceso a tu móvil es posible gracias a la SmartThings Find.

Recupera tus llamadas y mensajes

No hay nada más estresante que dejarnos olvidado el móvil en cualquier sitio, y sobre todo si estamos esperando una llamada o mensaje. Existe una forma de acceder a estos sin necesidad de hacer uso de nuestro teléfono móvil. Del mismo modo que podemos acceder a la ubicación de nuestro teléfono a través de la página web de SmartThings Find, podemos acceder al historial de llamadas y mensajes recibidos. Algo que puede sernos de mucha ayuda si nos hemos dejado olvidado o hemos extraviado nuestro teléfono y puede sacarnos de más de un apuro. Para hacerlos debemos seguir los siguientes pasos:

Recuperando las llamadas y mensajes | TecnoXplora

Abre la web en cualquier dispositivo a través del Navegador.

en cualquier dispositivo a través del Navegador. Una vez nos hemos identificado con nuestra cuenta de usuario y contraseña, tenemos acceso al mapa con la ubicación de los dispositivos.

tenemos acceso al mapa con la ubicación de los dispositivos. En la ventana flotante tenemos varias opciones, entre las que se encuentra “recuperar llamadas/mensajes” .

. La primera vez que accedemos a este servicio tendremos que llevar a cabo la verificación en dos pasos e introducir el código de un solo uso que nos proporciona el fabricante.

pasos e introducir el código de un solo uso que nos proporciona el fabricante. Para poder acceder a las últimas llamadas de forma remota, aunque no tengamos nuestro teléfono, es necesario previamente haber hecho uso de la app previamente. E indicar que no queremos realizar verificación en dos pasos la próxima vez que accedemos.

que accedemos. Además de volver a introducir nuestro usuario y contraseña.

Antes de iniciar la recuperación de los datos, recibimos un mensaje de alerta en el cual nos informa de los posibles cargos que pueden aplicarse al completar la operación.

al completar la operación. Por lo que debemos valorar el coste de la operación. Si aceptamos podremos recuperar hasta un máximo de 50 llamadas y mensajes recientes.

Pulsa “ recuperar ” para completar la operación. Al hacerlo obtendremos un informe con la información solicitada.

” para completar la operación. Al hacerlo obtendremos un informe con la información solicitada. Gracias a aplicaciones como está además de saber en tiempo real dónde se encuentra nuestro teléfono, tenemos la opción de llevar a cabo una serie de acciones con las que proteger nuestros datos en caso de no poder recuperarlo.

Entre las operaciones que podemos llevar a cabo además de la que te acabamos de contar, tenemos la opción de hacer sonar nuestro móvil si nos encontramos cerca para poder localizarlo con mayor facilidad o borrar los datos del mismo. Esta última, es muy útil sobre todo si hemos perdido nuestro móvil y creemos que no va a ser posible recuperarlo. Aunque previamente debemos hacer una copia de seguridad del mismo para no perder la información que contenía.

Lo más importante en estos casos, es tener vinculados nuestros dispositivos a nuestra cuenta de usuario para tener acceso en todo momento a ellos. Podemos hacer uso de la app con otros dispositivos del fabricante como relojes inteligentes o auriculares inalámbricos, en el caso de estos las opciones son más limitadas, aunque siempre podemos localizar su posición, hacerlos sonar, bloquear o borrar los datos.