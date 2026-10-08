VÍDEO | Se presenta a las elecciones y pierde contra los votos en blanco y nulos: "La única explicación es que sea de UPyD"

Su nombre es Rómulo Suyco Panda y era el único candidato a las elecciones por la alcaldía de Lari, en la provincia de Caylloma. Sin embargo, acabó perdiendo contra los votos en blanco y nulos. No era la primera vez.

Si pensáis que estáis mal en vuestro trabajo, pensad en Rómulo Suyco Panda, el único candidato que se presentó a las elecciones para la alcaldía de Lari, en la provincia de Caylloma, y que aún así ha perdido.

El candidato de 'Somos Perú' volvió a perder contra los votos en blanco y nulos, después de obtener 188 votos, frente a los 407 en blanco y los 81 nulos.

Además, esta no es la primera vez que Suyco pierde contra nadie. En 2022 también fue candidato único y volvió a caer derrotado frente a los votos en blanco y los nulos.

"Pobre Rómulo, pierde hasta en el solitario", reacciona Iñaki Urrutia, mientras que Dani Mateo solo le encuentra una explicación: "Que sea de UPyD".

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