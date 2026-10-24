Ahora

laSexta Xplica

Susana Díaz tilda de "intolerable" el saqueo a comercios en Barcelona: "Eso no es reivindicación, es delincuencia"

En sus palabras, la que fuera presidenta de Andalucía ha comparado la situación de Francia con la de España y dice que "dista mucho" de la que hay en la Península.

Susana Díaz, en laSexta Xplica

Susana Díaz ha estado en laSexta Xplica. En sus palabras, ha calificado de "intolerable" lo que está sucediendo en Barcelona y señala los saqueos a los comercios: "Eso no es una reivindicación, e delincuencia".

"Esto convierte cualquier manifestación en un acto violento que trata de destrozar el comercio y el trabajo de otras personas", ha relatado.

Y menciona a Francia: "Su realidad dista mucho de nuestra situación".

"Macron está en la puerta de salida, con posiblemente alguien de ultraderecha en la presidencia, ha señalado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Francia vuelve a las calles contra el Gobierno de Macron: gases lacrimógenos, enfrentamientos y 1.000 detenidos
  2. La estrategia de todo al miedo: Sánchez agita el 'que viene el lobo' para advertir de la derecha y de la ultraderecha
  3. "No se venden": miles de personas inundan Madrid y claman por el futuro de las pensiones en una multitudinaria manifestación
  4. De los "nueve dedos" a las disculpas: Lula y Bolsonaro se enzarzan en el último debate electoral en Brasil, marcado por los reproches personales
  5. Ni con promesas ni con dinero, Trump lo tiene difícil en las 'midterms': "Casi cada encuesta da a los demócratas 4 o 5 plazas en el Senado"
  6. Polémica en la familia Markle: Meghan, "profundamente angustiada" por las acusaciones de posesión de pornografía infantil contra su padre