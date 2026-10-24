Susana Díaz tilda de "intolerable" el saqueo a comercios en Barcelona: "Eso no es reivindicación, es delincuencia"

En sus palabras, la que fuera presidenta de Andalucía ha comparado la situación de Francia con la de España y dice que "dista mucho" de la que hay en la Península.

Susana Díaz ha estado en laSexta Xplica. En sus palabras, ha calificado de "intolerable" lo que está sucediendo en Barcelona y señala los saqueos a los comercios: "Eso no es una reivindicación, e delincuencia".

"Esto convierte cualquier manifestación en un acto violento que trata de destrozar el comercio y el trabajo de otras personas", ha relatado.

Y menciona a Francia: "Su realidad dista mucho de nuestra situación".

"Macron está en la puerta de salida, con posiblemente alguien de ultraderecha en la presidencia, ha señalado.

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