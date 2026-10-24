Susana Díaz, sobre los bailes de Pedro Sánchez en los mítines: "Cada maestrillo tiene su librillo"

La expresidenta del PSOE en Andalucía ha hablado de los actos de precampaña del líder socialista y revela que ella se ponía 'Asturias', de Víctor Manuel, antes de un mitin.

Susana Díaz ha estado en laSexta Xplica, programa en el que ha comentado el mitin de Pedro Sánchez en Granada y esos bailes que se está marcando el líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno en precampaña. "Es algo muy habitual", dice.

"Yo era algo más sosa a lo mejor. No sé, no era muy bailarina. ¿En la feria? Bueno, eso no cuenta", ha expuesto.

Y es que dice que en su caso los vivía "con el romanticismo del reencuentro entre quien habla y quienes acompañan".

"Antes de subir a un mitin me ponía 'Asturias', de Víctor Manuel. Pero eso, cada maestrillo tiene su librillo", ha comentado.

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