Revilla predice que el PSOE va a ganar las elecciones pero no gobernará: "Vamos a tener un cambio de ciclo, un Gobierno del PP con Vox"

El expresidente cántabro ha reconocido estar "preocupado" con el futuro Ejecutivo que prevé de PP y Vox porque los de Santiago Abascal van a exigir muchas de sus medidas.

Miguel Ángel Revilla tiene clara su predicción para las próximas elecciones generales. El expresidente cántabro espera una victoria del PSOE en las urnas, pero el Gobierno lo conformará el PP con Vox.

Así lo ha aseverado en laSexta Xplica, donde ha señalado que habrá un "cambio de ciclo": "Vamos a tener un gobierno del PP con Vox. O sea, que gana Sánchez, pero que no le da, para gobernar porque no suma".

No obstante, también considera que, para Alberto Núñez Feijóo, quedar por detrás del PSOE "es un palo monumental, es un fracaso de su liderazgo": "Ten en cuenta que estamos ante un presidente que ha soportado la pandemia, un presidente que todos los socios de Gobierno le han dejado tirado, no le han aprobado ni un presupuesto, ha tenido el volcán de La Palma, ha tenido la DANA de Valencia...".

"Entonces, claro, si no gana las elecciones es un palo gordo y además es preocupante, es preocupante porque se va a encontrar con un Vox crecidísimo. Vox va como un tiro, ¿eh? Yo auguro más del 20% de los votos, lo veo", ha añadido.

Una situación que le "preocupa" porque entonces Vox "va a exigir unas condiciones tremendas".

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