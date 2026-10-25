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Protestas en varios países

Ramoncín explica lo que está pasando en Europa: "Es muy grave, puede acabar peor de lo que imaginamos"

En sus palabras, habla de que la "goma de la desigualdad se ha estirado hasta un punto en el que nunca ha estado": "El que menos tiene y el que más necesita empieza a perder el control", dice.

Ramoncín, en laSexta Xplica

Ramoncín ha estado en laSexta Xplica para tratar las protestas que están teniendo lugar en diversos países de Europa. "Para encender la mecha tiene que haber esperando un combustible", ha expresado en su discurso, en el que ha aludido a la "goma de la desigualdad": "Se ha estirado hasta un punto en el que nunca ha estado".

"Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Cuando la goma se estira tanto, se rompe", ha afirmado.

E insiste: "La riqueza se genera porque los trabajadores trabajan para que se genere. A la gente le han convencido que son clase media cuando depende de un salario. Cuando tienes un jefe, eres un trabajador".

"El que menos tiene y el que más necesita empieza a perder el control. Luego hay cosas que no tienen nada que ver como los saqueadores, pero esto es grave y puede acabar peor de lo que imaginamos", ha compartido.

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