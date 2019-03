Pablo Iglesias: "Las escuelas y hospitales funcionan con gente normal, hacía falta política con gente normal"

Pablo Iglesias ha prometido acatar la Constitución hasta que la ciudadanía pueda cambiarla. Es un firme defensor de abrir un proceso constituyente y así lo demuestra cada vez que tiene oportunidad: "Los demócratas entendemos que cuando alguien no funciona hay que cambiarlo. En Podemos estamos estudiando lo que ocurre en este país y estamos estudiando mucho al PSOE. Muchos vienen y nos dicen, yo soy socialista y por eso estoy en Podemos".

"Yo escuchaba a Pedro Sánchez, un hombre con mi edad, que reivindicaba al PSOE de los 80. Cuando alguien de mi edad habla de su partido y tiene que irse a los años 80, es que no tiene un proyecto de país. Lo que necesita España es un proyecto de país. Si eso significa abrir un proceso constituyente y proteger la vivienda, la educación o la salud y meter en la cárce a los corruptos, habrá que devolver la palabra a la gente", explica Iglesias.

Tras un primer alegato sobre la formación de su partido, Iglesias e Inda se enzarzan en una disputa dialéctica sobre listas cerradas o abiertas. Pablo Iglesias ha presentado un equipo cerrado de trabajo para organizar la asamblea de otoño, algo que Inda cuestiona acusándole de falta de transparencia.

Iglesias contesta a esta acusación y afirma: "Nuestros debates, igual que nuestros bolsillos, son de cristal".

El líder de Podemos asegura que le molesta cuando le dicen que los que se reúnen con la gente, los que van a asambleas no son operativos. Para ser operativos hay que tener a alguien que tome las decisiones. “Nosotros no hemos tenido ningún problema en escuchar a la gente y en ser operativos. Nosotros, a diferencia de otros, no pedimos dinero a los bancos, con la financiación de la gente pudimos hacer una campaña con muy poquito dinero que fue más efectiva que la de los partidos que pidieron dinero a los bancos”.

Iglesias sostiene que no hay que tener miedo a las asambleas y que quienes hacen funcionar los hospitales no son políticos, es la gente normal. "Los que hacen funcionar las escuelas no son políticos, es la gente normal. Lo que hacía falta en este país es que la gente normal hiciera política".