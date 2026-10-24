Noelia Núñez: "Esta violencia no es casual, está alentada por diferentes actores políticos"

"No ganan en las urnas, la calle le da la espalda y el único recurso que les queda ya para agitar y para destruirlo todo, o intentar destruirlo todo. Es esto precisamente incendiar esas calles", ha dicho la exdiputada 'popular' en referencia a la izquierda.

Noelia Núñez ha denunciado en laSexta Xplica los episodios de violencia registrados durante los últimos días en varias ciudades españolas y ha acusado a determinados actores políticos de alentar los disturbios. "Esta violencia no es casual, está alentada por diferentes actores políticos", ha afirmado, en referencia a los incidentes ocurridos en A Coruña, Avilés y Barcelona.

La exdiputada del PP ha advertido también de la posibilidad de que las protestas se extiendan a Madrid, donde, según ha señalado, se están difundiendo convocatorias a través de las redes sociales: "Llevamos una semana de una violencia extrema en las calles de nuestro país y totalmente impropia de una democracia como la española".

Núñez ha vinculado estos episodios con declaraciones de representantes de Más Madrid en la Asamblea regional. En concreto, ha mencionado a una diputada que, según ha denunciado, llamó a quemar la Puerta del Sol, así como a la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, a quien ha atribuido la frase de que "no habría paz en las calles".

"No ganan en las urnas, la calle le da la espalda y el único recurso que les queda ya para agitar y para destruirlo todo, o intentar destruirlo todo. Es esto precisamente incendiar esas calles", ha dicho en referencia a la izquierda.

La política ha insistido en que "en España no cabe la violencia" y ha reclamado al Gobierno que actúe para evitar nuevos altercados y garantizar la seguridad. "El Gobierno tiene que actuar, tiene que dotar de los recursos suficientes a la Policía", ha reclamado. Núñez ha advertido de que la falta de efectivos y de medios adecuados pone en riesgo a los propios agentes, encargados de garantizar la seguridad ciudadana.

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