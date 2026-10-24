Martínez-Vares: "Ha faltado previsión por parte del Gobierno y de la Generalitat, había un aviso clarísimo"

En sus palabras, afirma que "alguien no ha hecho sus deberes" y que los disturbios en Barcelona "se podían haber minimizado".

Santiago Martínez-Vares, en laSexta Xplica, ha afirmado que en los disturbios de Barcelona "ha faltado previsión del Gobierno y de la Generalitat de Catalunya".

"Se podía haber minimizado. No existe el dispositivo infalible, pero si hay un saqueo, aparecen los Mossos y cuando te vas el saqueo vuelve es que hay un problema", cuenta.

Martínez-Vares ha insistido en que "ha faltado mucha previsión": "Había un aviso clarísimo en redes sociales. Era información abierta".

"Aquí no te hacía falta tener a gente infiltrada. Alguien no ha hecho sus deberes", ha expuesto.

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