María González, al portavoz de la Confederación Española de Policía: "He tenido a compañeros tuyos llamándome 'zorrita"

En sus palabras, la activista ha hablado de "porrazos" en la Universidad Complutense de Madrid tanto a "profesores como a alumnos": "Menos mal que la chica a la que golpearon se tapaba la cara porque si no se la destrozan".

María González ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la actitud de la Policía y las cargas en manifestaciones y concentraciones como las de la Universidad Complutense de Madrid. En el programa, además, ha estado David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía.

"Estuvimos en la universidad, en Madrid. Cómo daban porrazos a profesores y a alumnos", le ha dicho.

Y ha seguido: "Menos mal que la chica a la que dieron el porrazo se tapaba la cara porque si no se la destrozan".

En ese momento, el agente se ha reído, algo que ha encontrado respuesta en González: "He tenido a compañeros tuyos llamándome 'zorrita', así que cuidado con las declaraciones que damos".

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