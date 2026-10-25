Maestre, sobre los saqueos de Barcelona: "Me hablan de niños de 12, 13 y 14 años, buscan saquear, robar y vender"

El escritor habla de "nihilismo" en los disturbios y señala que es "un movimiento extrañísimo que surge en las redes sociales". "Ven en los disturbios de París una motivación para intentar emularlo", cuenta.

Antonio Maestre ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la noche de disturbios y de saqueos que ha habido en Barcelona. El periodista y escritor, en sus palabras, ha calificado todo como "un movimiento extrañísimo surgido a raíz de las redes sociales".

"Es algo que se hace para generar disturbios, para poder saquear y revender lo que saquean", ha contado.

Y ha dicho, además, que lo que le cuentan desde Barcelona es que los saqueadores "son niños": "Me hablan de chavales de 12, 13 y 14 años. Son disturbios de un nihilismo absoluto que buscan generar daño para saquear, robar y vender".

"Ven en los disturbios de París la motivación para intentar emularlo", ha expuesto.

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