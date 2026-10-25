Maestre, sobre el "bracito fácil" de la Unidad de Intervención de la Policía: "Les he visto reventar la boca a una abuela"

El periodista y escritor, en laSexta Xplica, ha compartido que ha visto "auténticas barbaridades" de la UIP en las manifestaciones: "En Madrid empezaron a repartir porque les apetecía".

Antonio Maestre ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la actuación policial en las manifestaciones. El periodista y escritor, en sus palabras, ha señalado a la UIP por su "bracito fácil": "Lo hemos visto en Madrid con los profesores. Empezaron a dar porque les apetecía".

"Ves que lo habitual es que hagan eso, es que lo general es que repartan. La UIP son pocas las ocasiones en las que aguantan el tipo", ha expuesto.

Y ha insistido: "La mayoría de las veces ni siquiera reciben la orden de cargar. Es que están para eso. He visto verdaderas barbaridades. He visto bajar a la UIP desde Gran Vía a Sol por Montera y ver cómo reventaban la boca a una abuela con un carrito en un portal".

"Lo he visto. He visto a un jefe de dispositivo de la UIP decir que ni caso a delegación y a empezar a cargar, con Cristina Cifuentes de delegada del Gobierno", ha dicho.

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