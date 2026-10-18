Julen Bollain, sobre la propuesta fiscal de Vox: "Hay dos modelos de sociedad; el de bienestar en Europa y el de motosierra de Milei"

El profesor ha aseverado que le gustaría preguntar a los que piden bajar los impuestos que también expliquen qué facturas dejarían de pagar.

La propuesta fiscal de Vox ha generado un enorme revuelo dada la reducción que supondría de los impuestos. Una propuesta que ha sido analizada en laSexta Xplica y sobre la que Julen Bollain ha querido poner un ejemplo.

"Imaginad que lleváis a vuestro hijo a urgencias. Lo atienden, lo miran, lo curan. Salís por la puerta y os pasan una factura. Imaginad que tenéis un pequeño incendio en casa y llamáis a los bomberos. Llegan, lo apagan, se van y os dejan una factura", ha comenzado a enumerar el profesor en la Universidad Mondragón.

"Los hospitales se pagan, los médicos se pagan, las médicas se pagan, los bomberos se pagan, la policía se paga. Todo eso se paga como aquí. Lo que pasa es que hemos decidido que parte de esas facturas sean pagadas colectivamente a través de impuestos en vez de pagarlas individualmente, dependiendo del dinero que tengas en la cuenta corriente. Y esa es la cuestión", ha añadido.

Porque Bollain ha apuntado que todo el que diga que va a bajar impuestos le preguntaría "qué parte de esas facturas vamos a dejar de pagarlas colectivamente y las vamos a pagar individualmente": "Porque hay dos modelos de sociedad: el modelo de sociedad del Estado de bienestar del que nos hemos dotado en Europa y el modelo de sociedad de la motosierra de Milei. En uno te atienden en sanidad cuando necesitas, en el otro te atienden siempre y cuando tu cuenta corriente pueda soportarlo".

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