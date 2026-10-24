Gabi Sanz, sobre Rufián: "Apareció como la esperanza blanca y el muñidor de la izquierda y se unió con la parte más pequeña, Podemos"

"Este trabalenguas empieza por una jugada estratégica de Gabriel Rufián, allá por el 8 de febrero, donde él se pone en el mercado diciendo 'yo quiero una gran confluencia de las izquierdas porque yo lo valgo", ha explicado el periodista.

El periodista Gabi Sanz ha analizado en laSexta Xplica la estrategia política de Gabriel Rufián y su apuesta por la unidad de las izquierdas, que finalmente no ha salido adelante como pretendía el portavoz de ERC. Sanz ha cuestionado el recorrido de su iniciativa y el giro que ha dado al acercarse a Podemos.

"Este trabalenguas empieza por una jugada estratégica de Gabriel Rufián, allá por el 8 de febrero, donde él se pone en el mercado diciendo 'yo quiero una gran confluencia de las izquierdas porque yo lo valgo", ha explicado el periodista, que también ha puesto en duda que la propuesta respondiera a una estrategia compartida con Esquerra Republicana.

En este sentido, Sanz ha asegurado que, si se habla con miembros de ERC, estos trasladan que Rufián les había metido "en un fregao de narices". El periodista también ha cuestionado que quien se presentaba como el principal impulsor de la unidad de la izquierda haya acabado acercándose a Podemos, al que ha definido como "la parte más pequeña de la izquierda".

Además, Sanz ha valorado la intervención de Rufián en su mitin de este sábado, en Barcelona, junto a Irene Montero. A su juicio, el portavoz de ERC ha mostrado una imagen muy distinta a la que proyectaba cuando lanzó su propuesta de confluencia: "Me ha parecido en el mitin de hoy, en tierra de nadie, y su propia apariencia, el discurso que no era el del 8 de febrero triunfante, sino el de alguien que está intentando explicarse a sí mismo y explicarse a los demás".

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