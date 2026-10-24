Gabi Sanz: "Estoy convencido de que lo de Barcelona no le gusta al 99% de los españoles"

Durante su intervención en laSexta Xplica, Sanz ha advertido de que ningún Gobierno puede permitirse perder el control de la calle, independientemente de su signo político: "Si hay algo que no puede perder un Gobierno, ya sea el de Salvador Illa, ya sea el de Pedro Sánchez, es la calle".

El periodista Gabi Sanz ha analizado en laSexta Xplica los disturbios registrados en el centro de Barcelona tras una convocatoria difundida a través de TikTok que ha terminado con saqueos de comercios, quema de contenedores y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra. "Estoy convencido de que lo de Barcelona no le gusta al 99% de los españoles", ha afirmado.

La concentración, promovida en redes sociales bajo el lema 'Institut Indignats', ha reunido a decenas de jóvenes en la plaza de Catalunya, muchos de ellos vestidos de negro. La protesta ha derivado en actos vandálicos, daños al mobiliario urbano y lanzamientos de piedras y botellas contra los agentes. Por el momento, hay un detenido.

Durante su intervención en el programa, Sanz ha advertido de que ningún Gobierno puede permitirse perder el control de la calle, independientemente de su signo político: "Si hay algo que no puede perder un Gobierno, ya sea el de Salvador Illa, ya sea el de Pedro Sánchez, es la calle". "No es cosa de izquierda o derecha, le sienta mal al Gobierno, se llame como se llame, porque este es un país pacífico", ha defendido.

En este sentido, ha comparado la situación en España con la tradición de movilizaciones en Francia, donde ha citado episodios como el Mayo francés y el movimiento de los chalecos amarillos. Según ha explicado, en el país vecino existe una mayor presencia de la violencia en la protesta política, algo que, a su juicio, no caracteriza de la misma manera a la sociedad española.

Sanz también ha situado estos altercados en el contexto político, con una nueva cita electoral a la vista, y ha defendido que serán los ciudadanos quienes decidan en las urnas si respaldan lo que están viendo. "Dentro de un mes se le va a dar la oportunidad de decir en urna si le gusta lo que está viendo o no estas imágenes de saqueos en Barcelona", ha señalado.

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