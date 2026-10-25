Carlos Bardem: "Feijóo es un personaje profundamente mediocre, confío en su infinita capacidad de pegarse un tiro en el pie"

El autor de 'Triángulo' considera "desolador" que actual líder 'popular' sea "lo mejor que tiene" el PP. "Se le va a hacer muy larga la campaña", afirma.

Carlos Bardem ha estado en laSexta Xplica para hablar de la actualidad política, con las elecciones del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina. En palabras del escritor, los próximos comicios son "casi constituyentes" y ve opciones de que se revalidad el actual Gobierno de coalición.

Uno de los principales motivos es Alberto Núñez Feijóo, al que define como "un personaje profundamente mediocre".

"Lamento que no haya un centro derecha, una derecha liberal, con personajes de talla. Feijóo es profundamente mediocre. Me parece desolador que sea lo mejor que tienen", ha expuesto.

En ese sentido, Bardem afirma que al líder 'popular' "se le va a hacer muy larga la campaña": "Confío en su infinita capacidad de pegarse un tiro en el pie cada vez que habla".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.