Anas, testigo de los disturbios de Barcelona: "Había 300 encapuchados rompiendo cristales, nunca he vivido algo así"

Anas ha hablado en laSexta Xplica sobre lo que ha sucedido en la Ciudad Condal, en una noche que ha terminado con al menos 100 detenidos, siendo 27 de ellos menores. "Los que robaban tenían 14, 15 o 16 años", cuenta.

Anas ha sido testigo de los disturbios y los saqueos que se han producido en Barcelona. En sus palabras a laSexta Xplica, ha reconocido que "nunca" había vivido algo así. "Había 300 personas encapuchadas rompiendo cristales", ha dicho.

"Me he quedado en shock. Los que más robaban eran niños de 14, 15 o 16 años. El más grande, 18", ha explicado.

E insiste con la edad de los que han saqueado las tiendas: "Eran niños pequeños. Muy jóvenes".

"Incluso se me han acercado a venderme algo. Unas gafas, un café... Yo no compro esas cosas", ha compartido.

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