Afra Blanco carga contra la propuesta fiscal de Vox: "Saca de las arcas públicas 85.000 millones de euros"

La sindicalista se ha preguntado de dónde va a recortar la formación de ultraderecha para compensar esa pérdida de dinero.

La propuesta fiscal de Vox ha generado un enorme revuelo con su intención de reducir los impuestos que pagan algunas rentas de este país. Ante esa idea, Afra Blanco ha cargado contra la "propuesta revolucionaria del señor Figaredo".

"Efectivamente, actualmente tenemos un modelo que es que quien más cobra, más aporta. Propuesta de Vox: quien más cobra, más ahorra", ha señalado la sindicalista.

"Con números sobre la mesa. ¿Qué nos dice Vox? Si tú cobras el SMI, te ahorras cero. Si tú cobras 100.000, entonces te ahorras 19.000 euros. Si tú cobras 150.000 al año, te ahorras 24.000 euros al año. Y si cobras un millón, te ahorras 200.000 euros al año. Repito, el que cobra el SMI, cero", ha añadido.

Por tanto, Afra Blanco ha apuntado que la propuesta de Vox "saca de las arcas públicas del derecho colectivo de todas y de todos 85.000 millones de euros": "Y le preguntas a Vox '¿y entonces por dónde va a recortar? Y dice 'gasto no esencial".

Ante esta situación, la sindicalista ha apuntado que esos 85.000 millones de euros suponen más de lo que el Estado invierte en educación publica y el 80% de lo que lo hace en la sanidad.

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