Torres cree que "lo mejor" es que haya migrantes en Ceuta que deciden volver a Marruecos y avisa: "El 90% va a ser devuelto"

El mando único en la ciudad autónoma y ministro de Política Teritorial insiste en que la mayoría de personas que llegaron desde Marruecos tendrán que volver porque no tienen protección internacional: "Hay que ser claro con ellos".

La entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio en la que hasta 80.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos ha supuesto una de las crisis más peliagudas del Gobierno de Pedro Sánchez. Con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como mando único en la ciudad autónoma, el Ejecutivo nacional tiene claro que nunca se podía haber previsto semejante llegada y que la mayoría de los que aún permanecen en Ceuta serán deportados.

"Muchos han regresado una vez que sabían que no iban a tener protección internacional. Creo que es lo mejor para ellos y lo mejor para Ceuta, porque lo peor es dar una expectativa falsa", sentencia el ministro socialista en Salvados junto a Gonzo y cuatro vecinos de Ceuta.

"Qué sentido tiene decirle a alguien que esté más semanas en una situación complicada para que después sean devueltos", se pregunta Torres, que no duda en señalas que el Gobierno defiende completamente los derechos humanos. "Hay que ser claro con ellos y yo aprovecho para insistir en que el 90% va a ser devuelto porque no tienen protección internacional", agrega rotundo.

En este sentido, Torres cifra, dos meses después de la crisis, en 11.000 los migrantes que ya han regresado a Marruecos desde el 10 de agosto y en 1.500-2.000 los que permenecen en Ceuta sin contar a los menores, especialmente vulnerables.

La entrada masiva del pasado julio fue la mayor de la historia y la más dramática: 140 personas se dejaron la vida intentando llegar a la puerta de Europa.

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