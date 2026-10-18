Torres avisa a los vecinos de Ceuta ante un Gobierno de derechas: "Los menores que lleguen se quedarán en territorio frontera"

El ministro ha recordado que el PSOE logró modificar la ley para el reparto de menores, pero ha advertido de que si gobierna la derecha se podrían quedar en las comunidades a las que llegan.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y líder del mando único en Ceuta, se ha visto cara a cara con algunos de los habitantes de la ciudad autónoma para debatir sobre la crisis migratoria que ha sufrido estos meses el territorio.

Y, durante la conversación, Torres ha recordado que los menores migrantes no acompañados son "población vulnerable": "Hay un derecho superior del menor que dice que todos los menores, independientemente del color de su piel y de su origen, son iguales. Tienen que ser protegidos por los países, por los territorios. La tutela que la pierden los padres porque llega un menor no acompañado, pasa a la administración a donde llega ese menor".

"En el caso de España, a las comunidades autónomas es lo que está en la Constitución y por tanto es la comunidad autónoma la que tiene que hacerse cargo de ese menor. Así ha sido hasta que hemos podido cambiar una ley que es fundamentalmente para ustedes y nosotros, los territorios frontera de justicia que hace", ha añadido.

El ministro ha recordado que el PSOE logró cambiar la ley para realizar un reparto de menores migrantes: "¿Por qué los ceutíes, los melillenses y los canarios o incluso los andaluces tienen que quedarse con los menores no acompañados que llegan de África? Cuando tenemos un país que tiene un territorio vasto, donde hay colegios en todos los lados y todo el mundo tiene que responder ante la población vulnerable, cambiamos la ley".

"El presidente Vivas me felicitó, se puso al lado mío, incluso contra su organización política. Lo sacamos votando en contra el PP y Vox", ha añadido.

Por ello, ha advertido de que existe el escenario de un Gobierno de derechas en el que "todos los menores que lleguen no acompañados, que seguirán llegando, se quedan en los territorios frontera".

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