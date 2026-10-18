"Siete personas no son suficientes para contener una frontera": el reproche de un vecino de Ceuta a Ángel Víctor Torres

Anselmo Cruces, ciudadano ceutí, le lanza una pregunta en Salvados al ministro y mando único en la crisis migratoria: "¿Con qué dotación aumentó la frontera? Tengo amigos guardias que trasmiten que eran siete, pero con los antecedentes de 2021 obviamente eso no es suficiente".

Para Anselmo Cruces, vecino de Ceuta, el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo lo suficiente para que no se produjera la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Cruces cree que ante los avisos de que podría aumentar el flujo de llegadas y con el precedente de 2021, cuando entraron 20.000 personas, el Ejectuvo tendría que haber reforzado más las fronteras, una reclamación en este momento reiterada por parte de los ceutíes.

"¿Con qué dotación aumentó la frontera? Tengo amigos guardias que trasmiten que eran siete, pero con los antecedentes de 2021 obviamente eso no es suficiente", le pregunta el hombre a Ángel Víctor Torres, mando único de la crisis y ministro de Política Territorial. El socialista se enfrenta en Salvados al ojo crítico de cuatro vecinos. "Se tendría que haber hecho una intervención mucho más severa para evitar también los muertos que ha habido", lanza Cruces.

"La intervención fue asumida por los ministerios que tenían la competencia y tomaron las decisiones acorde a lo que era lo previsible. ¿Quién iba a pensar que iba a haber 140 fallecidos?", se pregunta Torres, que no duda en reconocer que se produjeron errores pese a que insiste en que, desde el Gobierno, nunca se pensó que podrían llegar 80.000 personas.

"Hubo cuestiones que no se hicieron bien. Hubo errores y fallos que tendrán que dilucidarse, del mismo modo que lo que tenemos que haces es que nunca más vuelva a pasar y volver ala normalidad", espeta el ministro.

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