Mercedes siente "vergüenza" ante las imágenes de violencia ultra en Ceuta: "Estos videos sesgados y puntuales se toman como un todo"

La mujer se muestra "indignada" y critica que "hay un desconocimiento grandísimo en la Península de quiénes" son los ceutíes. "Energúmenos hay en todos lados", afirma.

Mercedes Caballero, vecina de Ceuta, se muestra "avergonzada" al ver imágenes de actos violentos durante protestas en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio.

"Hay un desconocimiento grandísimo en la península de quiénes somos y las imágenes que dan estos vídeos sesgados se toman como un todo. Yo no digo que no ocurra, pero son cosas puntuales, así que como ceutí estoy completamente indignada", expresa en Salvados, a lo que añade que "energúmenos hay en todos los lados".

Por su parte, Anselmo Cruces, también vecino ceutí, señala que la violencia es "condenable absolutamente". "No se puede consentir que haya violencia de ninguna forma", afirma, aunque apostilla que "de igual forma, han sido agredidos también los soldados, y los policías han sufrido roturas y fracturas".

Así, insiste en que "la violencia no se puede consentir" de ninguna forma, al tiempo que defiende que tiene que haber "una garantía de protección". "Las fuerzas del Estado y fuerzas de seguridad han estado también expuestas de una forma vil a cualquier ataque. Y yo condeno cualquier violencia hacia el inmigrante, pero si a ti te agreden con un machete o con piedra, tú tienes que responder para defenderte", manifiesta.

En lo referente a unas imágenes de ataques contra la Cruz Roja, el vecino ceutí condena "cualquier tipo de violencia o agresión contra cualquier persona que esté ayudando". "No se puede ir contra la Cruz Roja en un momento dado, aunque puedas estar más o menos de acuerdo", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido