El debate entre Torres y un vecino de Ceuta sobre si el reparto de menores migrantes a otras comunidades produce efecto llamada: "Van a seguir viniendo"

Nabil no ve clara la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis mgratoria en Ceuta y cree que los menores migrantes tendrían que se reagrupados con sus familias: "Solo hay que ver la cantidad de menores que han muerto, la cantidad de tumbas sin nombre...".

Cientos de menores aún están en Ceuta tras la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio que se saldó con 140 muertos. Algunos de ellos, incluso, ya han sido repartidos en otras comunidades autónomas, incluidas las del PP que se negaban a su reparto. Aunque para algunos de los vecinos de la ciudad autónoma esta medida de que sean enviados a centros puede llevar al llamado efecto llamada.

Nabil Mohamed El Kouissi tiene claro que esto hace que vengan más. Frente al mando único de la crisis, Ángel Víctor Torres, y otros tres vecinos asegura en Salvados que "el efecto llamada sí se produce". "La solución primera es reagruparlos con sus familias", señala dando la razón al ministro de Política Territorial, que aboga por esto como primera opción.

"Yo creo que sí hay un efecto llamada, no hay más que hablar con ellos y ver la situación antes de la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La cantidad de menores que han muerto al entrar nadando este año, el pasado, el anterior... la cantidad de tumbas que hay sin nombre en el cementerio...", asevera. "Es un efecto llamada, si ellos ven que se les acoge, se les deja y no se les devuelve... van a seguir viniendo más", agrega.

Ante esto, Torres no duda en tirar por tierra sus afirmaciones con datos. "Lamento corregirte con un dato indiscutible: entre el 2025 y el 2026 a 30 de julio más de 4.000 menores fueron reubicados en la península. De Ceuta solo cerca de 900. ¿Llegaron más menores en el año 25 y en el 26? No", responde el ministro.

"Sobre el 20 de julio en Ceuta había ciento y poco. El menor número de menores en años", espeta Torres, que previamente afirma que estos menores no generan presión en otras comunidades autónomas. "Acogerles es de justicia y solidaridad".

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.