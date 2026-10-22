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Pesadilla en la cocina: Bar Avenida

"¿Lo frío en mi coño?": la cocinera del Bar Avenida estalla ante Chicote al quedarse sin aceite durante el servicio

La falta de aceite paraliza la freidora, las comandas se acumulan y la tensión estalla en la cocina del Bar Avenida, hasta el punto de que todos los comensales acaban por abandonar el local.

"¿Lo frío en mi coño?": la cocinera del Bar Avenida estalla ante Chicote al quedarse sin aceite durante el servicio

El primer servicio que presencia Alberto Chicote en el Bar Avenida se convierte en un auténtico caos. Las primeras raciones empiezan a salir, pero muchos platos regresan a la cocina: hay croquetas que "saben raro" y fritos a los que "se les ha caído el bote de sal". Por si fuera poco, el equipo se queda sin aceite.

"¿Cómo te quedas sin aceite cuando estás sacando todo el rato puta fritanga?", se pregunta una de las cocineras, incrédula. Con la freidora parada, las comandas se acumulan y hay mesas que todavía no han comido. "Solo tiene que darles cosas fritas y se van", comenta Chicote, alucinado con la situación.

La tensión termina de estallar cuando una de las trabajadoras pierde los nervios por no poder continuar cocinando: "¿Con qué frío, con agua? ¿Me pongo un motor en el coño? ¿Lo frío en mi coño?", protesta a gritos.

La discusión enfrenta a la cocinera con la madre de Norma, la propietaria del establecimiento, pero mientras tanto, la dueña permanece en la barra maquillándose manteniéndose al margen de la pelea.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'Bar Avenida' en atresplayer.com

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