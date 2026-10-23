La dura vida de la madre de la dueña del Bar Avenida en Ecuador: "Me quedé seis meses en coma y hasta que no desperté no pude avisar"

María, cocinera y madre de Norma, dueña del Bar Avenida, se sincera con Alberto Chicote sobre las "calamidades" que vivió como madre soltera y el accidente que la mantuvo seis meses en coma.

Alberto Chicote se reúne con Norma, propietaria del Bar Avenida, y su madre, María, cocinera del establecimiento, para analizar la delicada situación del negocio. Al chef le preocupa el desequilibrio entre la escasa implicación de la dueña y la sobrecarga de trabajo de su madre, y quiere entender qué hay detrás de esta situación.

Lo primero es echar cuentas. Aunque Norma no lleva un control de las compras, sí conserva las facturas, que entrega a Chicote para calcular el coste de los platos. El resultado es preocupante: con las tapas de oreja pierde 2,90 euros. "Si con cada cliente pierdes un poco, si entran muchos, pierdes muchos poquitos", le advierte el chef. Además, Norma reconoce que dejó de cobrar hace más de un año. "No soy capaz", rompe a llorar, como podemos ver en le vídeo sobre estas líneas.

Para que la joven comprenda el sacrificio que ha hecho su madre, Chicote las cita junto a uno de los castillos más emblemáticos de Castilla-La Mancha. Allí, Norma se coloca una mochila llena de piedras y debe subir la colina mientras su madre y el chef la esperan arriba, en una dinámica que busca hacerle sentir el peso de las responsabilidades que María ha soportado durante años.

La madre reconoce que quizá ha "sobreprotegido" demasiado a su hija. "El día que yo vea que me diga que no hace falta que vaya al bar, que no ha habido problema y ha sido capaz de superar los problemas, se me engrosará el pecho", confiesa.

María también relata algunos de los episodios más duros de su vida. Cuando vivía y trabajaba en Ecuador sufrió un accidente que la mantuvo seis meses en coma. "Nadie sabía dónde estaba hasta que me recuperé, pude llamarlos y les avisé de que estaba en un hospital", recuerda. Una etapa marcada por las "calamidades y penumbras" en la que, como madre soltera, tuvo que sacar su vida adelante.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'Bar Avenida' en atresplayer.com

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