Jordi Évole no se ha mordido la lengua a la hora de dar su opinión al lema elegido por el PP de Isabel Díaz Ayuso de cara a las elecciones del 4 de mayo. Para el directo de 'Lo de Évole', el eslógan de 'Comunismo o libertad' es "patético".

"Allá ellos. Parece que estamos viviendo en otro siglo. Tienen una retórica que me parece propia de otro momento histórico, no sé a qué se debe estas ganas de tensarlo todo. Yo creo que la política es otra cosa, pero no soy político, no tengo ni idea", afirma Évole con Hilario Pino en Más Vale Tarde.

Además, Évole califica de "valiente" el paso de Pablo Iglesias de abandonar el Gobierno central para presentarse como candidato de Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid. "No sé si habría muchos políticos con la valentía de hacer esa jugada", añade.

Évole también se muestra crítico con los pactos entre PP y Vox, preguntándose "cuándo ha disimilado -el PP- el pacto con Vox", dejando un silencio categórico.