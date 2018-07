Itziar quiere un salón cómodo: "No tenemos un espacio para poder reunirnos"

COMPARTE PISO CON DOS JÓVENES MÁS

Fabio, Dani e Itziar son tres compañeros de piso que no saben cómo sacarle partido a su salón. Los tres no salen de sus habitaciones porque no se sienten cómodos en el salón de la casa. Para ello, Cuca será la responsable de hacer una remodelación de su espacio. Así, les enseña sus conocimientos para que aprendan a decorar según sus gustos: "Me he dado cuenta de que hay que actuar con lógica", cuenta Itziar. Así, dejan claro su elemento inspirador: el cine.