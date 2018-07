Gloria Serra: "Recibimos presiones de todo tipo; más por parte de los investigados que de las instituciones"

Pedro | 01/02/2017| 19:05

Hola Pedro, la ciudadana Gloria Serra tiene sus opiniones sobre política, situación del conflicto en Cataluña, etc. Como periodista, dejo todas esas opiniones en casa para no dejarme influir por ellas. Y soy una romántica: creo que los periodistas no deben expresar opiniones sino hechos... Gracias!