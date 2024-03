Francisca Pérez, la 'Presidenta', no solo contó con la ayuda de delincuentes habituales para su plantación de marihuana en un chalet en Marbella, sino que también implicó a familiares: sus sobrinos Alejandro y Marcos. Así lo desveló este programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado. Los implicados en esta causa conocida como 'Operación Presidenta', la Justicia ha condenado a los implicados a penas que van de diez meses a tres años y dos meses de prisión.

Alejandro, el sobrino menor, expuso en sus redes sociales el coche de 38.000 euros y sus cenas en restaurantes de lujo junto con su novia. Era conocido en la noche marbellí en ambientes exclusivos, y los investigadores sabían que tenía antecedentes por tráfico de drogas y robo con violencia. Preguntado por el programa, Alejandro no quiso decir nada.

Mientras, el otro hermano fichado, Marcos, sí que ha contestado al programa pidiendo que no hagan preguntas: "Tengo un marrón en lo alto que no veas". "Yo estoy metido en un lío y no quiero saber más nada de nadie", añade. Su madre también habla y asegura que su cuñada Francisca fue quien les metió en el "marrón" . "Yo lo que quiero es que se acabe ya y me dejen en paz", señala.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2017, que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.