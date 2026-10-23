Un pequeño "cuadradito" con un baño químico y un manguera para ducharse: así era la habitación donde Maradona pasó sus últimos días

Verónica Ojeda, expareja de Maradona y la hija del astro argentino, Jana, explican a Equipo de Investigación las condiciones en las que vivía el eterno '10' durante los días previos a su muerte.

Mientras millones de personas conocen el fallecimiento de Maradona, en la casa donde ha muerto comienza otra historia. Ese mismo día, el Departamento Judicial de San Isidro ordena investigar las circunstancias de la muerte.

Los peritos entran en la vivienda. En la planta superior encuentran cuatro habitaciones, una de ellas, en suite. Allí duerme parte del personal que trabaja para el astro argentino.

Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre de uno de sus hijos, lo visitó durante aquellos días. Explica que la gente que trabajaba para él "vivía arriba, en habitaciones que tenían baño adentro. Vivían cómodos, mientras Diego vivía en un lugarcito, un cuadradito con un baño químico al lado".

Maradona dormía abajo, en un 'playroom' junto a la cocina. Jana Maradona, su hija, señala que esta habitación "no tenía puerta e improvisaron una puerta corrediza, pero no era lo suficientemente alta como para cubrir todo del piso al techo, entonces quedaba una porción de la puerta descubierta. Como estaba inmediatamente pegado a la cocina, se sentían todos los ruidos de la gente, de la seguridad, de los enfermeros y entonces él sentía que no tenía privacidad".

En esa habitación los investigadores encuentran la cama en la que ha muerto Maradona, un sillón reclinable, un televisor, un pequeño frigorífico y dos teléfonos móviles. "No tenía ni baño, el baño era el que estaba al lado, un baño de paso", explican. Al no tener ni tan siquiera ducha, apuntan que "tenía una manguerita" para asearlo y que se le compró un baño químico.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Maradona, sus últimos 14 días' en atresplayer.

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