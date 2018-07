La mitad de todas las donaciones de óvulos en Europa se realiza en España

EL MERCADO DE LA DONACIÓN DE ÓVULOS EN ESPAÑA

Los médicos tienen que desafiar al tiempo. La maternidad tiene fecha de caducidad y la vida sedentaria, el estrés, el tabaco o el alcohol no ayudan. Pero los españoles no cesan en su empeño de ser padres. La primera puerta a la que llaman es la sanidad pública está a rebosar de parejas con problemas de fertilidad. El problema es que no hay óvulos. Pero las mujeres de mediana edad los necesitan para quedarse embarazadas. Se abre el mercado y la crisis dispara el número de mujeres dispuestas a dar sus óvulos. Casi 9.000 españolas los donan cada año. La mitad de todas las donaciones de Europa. España se ha convertido en el ovario del continente.