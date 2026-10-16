María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, sobre las propinas: "No es obligatorio en España ni realmente en ningún país"

Equipo de Investigación analiza con la experta María José Gómez y Verdú qué dice el protocolo sobre las propinas. Asegura que Francia es uno de los países que "más claro lo tiene": "No se deja absolutamente propina".

¿Cuál es la forma correcta de actuar con las propinas? Equipo de Investigación consulta a María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, que asegura que cuando un cliente no quiere dejar nada "no se lo puedes proponer ni en tarjeta ni sin tarjeta".

La experta y los reporteros conversan con unos turistas franceses que explican que nunca dejan propina porque en Francia se actúa de esta manera. "Quizás Francia es el país de Europa que más claro lo tiene, donde en los restaurantes, cafeterías, no se deja absolutamente propina", apunta María José.

En el caso de estos turistas, que solamente habían tomado un chocolate y un zumo, considera que, "al ser un servicio tan pequeño, no habría por qué dejar propina".

La experta señala que "no es obligatorio ni en España ni realmente en ningún país" dejar propinas y que lo que dice el protocolo es que se trata de "algo extra por el buen servicio que has ofrecido", aunque "en España lo que más se tiende es a redondear".

Respecto a la cuestión de las propinas sugeridas, la experta en protocolo lo tiene claro: "Me parece mal, porque en parte obliga al cliente a meterse en un debate y de alguna forma te sientes obligado".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El negocio de las propinas' en atresplayer.

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