La emoción de Giannina Maradona al recordar el momento en el que le comunicaron la muerte de su padre: "Me dicen que que no hay más que hacer"

Giannina Maradona, hija del astro argentino, recuerda para Equipo de Investigación el terrible momento en el que, tras una llamada del psicólogo de su padre, se traslada a la casa donde se encuentra para, finalmente, recibir la noticia de su fallecimiento.

Equipo de Investigación tiene la oportunidad de hablar con Giannina Maradona, hija del mítico futbolista, que comparte cómo vivió los horribles momentos previos a confirmarse la muerte de su padre.

La hija de Maradona relata la llamada que recibe de su psiquiatra en la que le informan de que su padre "se descompensó": "¿Qué quiere decir se descompensó? ¿Mi papá respirá?", preguntaba.

Giannina explica que al llegar a la casa donde se encontraba Maradona no le dejaron pasar a la habitación. Fue su primo el que le contó que al entrar en la habitación el astro argentino "no respiraba".

La reacción de Giannina fue pedir su traslado inmediato a un hospital, hasta que salieron los médicos de la ambulancia y le comunican que "no había nada más para hacer" y que su padre había fallecido, tal y como recuerda sin poder evitar emocionarse.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Maradona, sus últimos 14 días' en atresplayer.

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