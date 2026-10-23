Equipo de Investigación habla con la agente inmobiliaria que alquiló la casa donde murió Maradona: "No alquilo clínicas, alquilo casas"

Equipo de Investigación habla con Andrea Jordán, la agente inmobiliaria que alquiló la casa en la que se produjo la muerte de Maradona, que explica cuáles fueron los requisitos que le plantearon y lo que finalmente se quedaron.

Después de superar una operación por un hematoma subdural, era el momento de decidir dónde iba a continuar Diego Armando Maradona con su recuperación. Jana Maradona, su hija, explica a Equipo de Investigación que la mayoría de médicos recomendaban "que la mejor opción era una clínica de rehabilitación motriz".

Sin embargo, el médico personal del exfubolista defiende que lo mejor es la internación domiciliaria porque Maradona "no va a querer ir a una clínica". Las hijas aceptan.

Mientras tanto, hay una conversación entre Leopoldo Luque y Maximiliano Pomargo en la que el médico celebra haber convencido a las hijas, porque, apunta Jana, "si mi papá pasaba a una internación en una clínica, ellos iban a perder el poder sobre él".

El siguiente paso es encontrar una casa al norte de Buenos Aires. Los reporteros del programa localizan a la agente inmobiliaria que alquiló la casa en la que finalmente moriría el astro argentino, que explica que, entre otras condiciones, le pidieron que la casa tuviera una habitación en la planta baja con baño en suite y que "estuviera disponible ya".

Finalmente encuentran una vivienda en el barrio privado de San Andrés, pero no cumple uno de los requisitos: no tiene habitación en suite en la planta baja. La agente inmobiliaria sostiene que se le dijo que Maradona ocuparía la habitación en suite de la segunda planta. Sin embargo, Maradona no acaba en la suite, sino en el 'playroom' de la planta baja. Además, afirma que la casa carecía completamente de equipamiento médico.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Maradona, sus últimos 14 días' en atresplayer.

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