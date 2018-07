"La vida aquí no cuesta nada, por un teléfono te matan"

ROBERTO TEME HABLAR DEMASIADO

Roberto tiene 28 años, es de Burgos y está pendiente de juicio. Estaba en paro en España. No quiere hablar con Jalis de cómo ocurrió su detención y los motivos por los que decidió traficar con droga. Lo único que confiesa es que llevaba tres kilos de droga, y "desapareció uno", "se lo quedó la Fiscalía", asegura Roberto. Explica que allí no puede hablar más de la cuenta porque "la vida no cuesta nada", "por un teléfono te matan".