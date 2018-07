Manuela Velasco: "Pepe Zombi, ¿dónde me quieres morder?"

PEPE ZOMBI MUERDE A MANUELA VELASCO

Manuela Velasco llega al plató de En el aire para hablar de la última película de la saga REC. Lo que no sabía es que se iba a encontrar con un muerto viviente, parecido a los que acostumbra a ver en la película: Pepe Zombi. La actriz asegura que en REC "hay sorpresas con los gritos", pero no suelta ni uno cuando Pepe Zombi decide morderla... "Tengo que decirlo, se me cae el sujetador", le confiesa al público cuando Pepe se dispone a atacarla.