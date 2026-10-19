Wyoming, sobre la gestión de la DANA Adam: "Ya ha dejado en evidencia a Carlos Mazón"

El Gran Wyoming reivindica que España "es un país en el que los servicios de emergencia funcionan" y destaca las diferencias entre la gestión de este temporal y el de 2024, en el que 232 personas perdieron la vida.

La DANA Adam está afectando gravemente la costa mediterránea, causando inundaciones en varias regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares. Las lluvias han sido comparables a las del 29 de octubre de 2024, cuando 232 personas murieron en Valencia. Esta vez, las autoridades han respondido de manera más eficaz, usando el sistema ES-Alert y evacuando áreas de riesgo, aunque ya se han registrado cinco muertes. El Gran Wyoming ha destacado la buena gestión actual en comparación con la de Carlos Mazón en 2024, elogiando el funcionamiento de los servicios de emergencia.

La DANA Adam se está cebando este lunes con buena parte de la costa mediterránea, causando inundaciones en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares en un temporal que está dejando acumulados de lluvia muy similares a los del fatídico 29 de octubre de 2024, cuando 232 personas murieron en Valencia.

En esta ocasión, tanto las autoridades de las distintas comunidades autónomas como las estatales han respondido de una forma mucho más eficaz, enviando los avisos a través del sistema ES-Alert de forma preventiva y evacuando las zonas en las que los vecinos corrían riesgo de ser arrastrados por las riadas. No obstante, por el momento se han producido cinco muertes.

Ante esta situación, El Gran Wyoming ha hecho énfasis en las diferencias de la gestión de Adam con la desastrosa manera en la que Carlos Mazón y su Gobierno abordaron la DANA de 2024: "En la Comunidad Valenciana, el CECOPI lleva reunido desde el fin de semana y a los valencianos les han llegado varios mensajes".

Además, Wyoming ha reivindicado que "los servicios de emergencia funcionan": "Somos un país que afortunadamente cuenta con recursos y hay que alegrarse de que todo esté funcionando razonablemente bien, casi como un reloj suizo".

"Eso ahora, claro, porque hubo una época en la que todo funcionaba como un reloj de horno, de esos que nadie ha puesto en oro jamás. La casualidad ha querido que dentro de diez días se cumplan dos años de aquella fatídica DANA gestionada por el más fatídico aún Carlos Mazón en la que fallecieron probablemente innecesariamente 232 personas", ha añadido, dejando claro que la gestión de esta emergencia "ya ha dejado en evidencia a Carlos Mazón".

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