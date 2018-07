David Broncano: "Soy abstemio. Yo no bebo alcohol, pero bebo zumos muy jodidos"

BEBE "ZUMOS DE GARRAFÓN"

El cómico David Broncano llega a 'El Club de la Comedia' para hacer una confesión pública: "Soy abstemio, yo no bebo alcohol, no he probado el alcohol. No he bebido alcohol en mi vida". Una situación por la cual el humorista ha recibido insultos de todo tipo y ha tenido muchos problemas, sobre todo para ligar. Para compensar, bebe "zumos muy jodidos"… de "garrafón". Además, aprovecha para hacer una reunión de "zumólicos anónimos".