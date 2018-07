COMENTARIOS HACHE

La humorista comenta en público una anécdota con el banco. Resulta que éste le llamó para que abriese un depósito a plazo fijo, y así sólo le cobrarían una pequeña comisión, "¿y sabéis lo que me regalaban por ello?, ¡atentos!, un fantástico calendario". Eva se indigna con los bancos y grita: "Para eso no me saco el dinero del calcetín, llamadme paranoica".